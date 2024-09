Typhon Yagi au Vietnam, 59 morts et d'importantes destructions

Inondations, coupures d'électricité, maisons détruites... Le typhon Yagi a tué 59 personnes au Vietnam selon un bilan revu à la hausse lundi. Il a aussi provoqué un 'désastre' pour les usines de la région, déploré par des responsables économiques locaux.

'Le 9 septembre à midi, le nombre de personnes tuées en raison du typhon Yagi s'élevait à 59, dont 44 tuées dans des glissements de terrain et crues soudaines', a rapporté le site d'information VNEXpress. Quelques heures plus tôt, les autorités avaient fait état de 247 blessés.

Yagi est considéré par des météorologistes comme le plus puissant typhon ayant frappé le nord du pays au cours des trente dernières années.

Multiples dégâts

La tempête, qui a touché terre samedi matin près de Haïphong avant de s'affaiblir dimanche soir, a provoqué l'effondrement de ponts, endommagé des usines et arraché les toits de tôle de maisons, avec des rafales dépassant les 149 km/h.

'La situation est très sérieuse', a déclaré Nguyen Hoang Hiep, ministre adjoint de l'Agriculture et du Développement rural, dans un communiqué. 'Les localités doivent être actives pour soutenir et assurer la sécurité des habitants et de leurs biens', a-t-il insisté.

Quelque 1,5 million de personnes étaient encore privées d'électricité lundi. Dans la province de Phu Tho, au nord-est de la capitale Hanoï, un pont routier s'est effondré lundi matin, entraînant dans sa chute plusieurs véhicules.

Disparus

Des images diffusées par les médias d'Etat montrent l'imposante infrastructure en treillis tomber d'un bloc dans les eaux boueuses du Fleuve rouge.

Le Premier ministre adjoint Ho Duc Phoc a indiqué que treize personnes étaient portées disparues à la suite de l'accident, selon VNExpress. Il y avait dix voitures et camions, ainsi que deux motos, sur le pont au moment de son effondrement, a-t-il précisé.

Dans la province voisine de Yen Bai, la montée des eaux a poussé 2400 ménages à se réfugier dans les étages supérieurs de leurs maisons. L'eau a atteint un mètre de hauteur dans certaines parties de la ville de Yen Bai.

Risques d'inondations et d'éboulements

Environ 130 sites dans 17 villes et provinces à travers le Vietnam sont concernés par un risque élevé d'inondations et d'éboulements, d'après les autorités en charge de la gestion des catastrophes naturelles.

Dans le nord du Vietnam, les coupures de courant ont touché samedi et dimanche 5,7 millions de clients selon le fournisseur national d'électricité EVN.

Cette région, cruciale pour l'économie du pays, abrite des usines qui fournissent des géants de l'électronique comme Samsung et Foxconn, dont les produits sont ensuite acheminés dans le monde entier, notamment via le port d'Haïphong.

'Désastre' pour les entreprises

Le passage du typhon a provoqué un 'désastre' pour les entreprises de la région, a déploré auprès de l'AFP Hong Sun, président de la chambre sud-coréenne de commerce et de l'industrie du Vietnam.

'Durant le typhon, il y a eu une interruption d'électricité, si bien que certaines entreprises ont dû fermer leurs usines, ce qui veut dire qu'elles ont dû consacrer beaucoup d'argent et de temps pour reconfigurer toute la machinerie', a-t-il détaillé.

Susumu Yoshida, de la chambre japonaise de commerce et l'industrie au Vietnam, a déclaré que le toit du site d'une entreprise d'électronique avait été arraché et que des produits avaient été inondés.

Six personnes, dont un nouveau-né et un bébé d'un an, ont été tuées dimanche dans un glissement de terrain, dans la ville de Sa Pa (nord-ouest).

Typhons toujours plus destructeurs

Avant de frapper le Vietnam, le typhon Yagi avait traversé le sud de la Chine et les Philippines, faisant au moins 24 morts et des dizaines de blessés.

Selon une étude publiée en juillet, les typhons de la région se forment désormais plus près des côtes, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique.

