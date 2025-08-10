Turquie: un séisme de magnitude 6,1 dans l'ouest de la Turquie

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé dimanche la ville de Sindirgi, dans l'ouest de la Turquie, faisant quatre blessés, ont affirmé les autorités turques.

Le séisme, survenu à 19h53 (18h53 en Suisse) a été ressenti dans de nombreuses villes de l'ouest du pays, dont Istanbul et Izmir, selon l'Agence turque de gestion des catastrophes (AFAD).

'Le traitement de quatre blessés se poursuit dans nos hôpitaux et leurs vies ne sont pas en danger', a affirmé sur X le ministre turc de la Santé Kemal Memisoglu.

Une dizaine de bâtiments se sont effondrés à Sindirgi, l'épicentre du séisme, dont un immeuble de trois étages habité par six personnes dans le centre-ville, a annoncé le maire Serkan Sak sur la chaîne privée turque NTV.

'Quatre personnes ont été sauvées des décombres. (...) Des immeubles et des mosquées ont été détruits mais nous n'avons pas de perte de vie', a-t-il ajouté.

Deux autres personnes ont été retirées saines et sauves des décombres à Sindirgi, tandis que les efforts pour extraire une personne étaient en cours, a précisé le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya.

Vingt répliques de magnitude allant de 3,5 à 4,6 sont survenues après le séisme, selon l'AFAD.

319 secouristes ont été déployés dans la zone tandis que le centre d'appel d'urgence a reçu vingt-quatre signalement de dégâts, a ajouté l'AFAD.

Un séisme de magnitude 5,8 a fait une victime et soixante-neuf blessés début juin dans le sud-ouest de la Turquie.

Le pays est traversé par plusieurs failles qui ont causé de nombreux drames par le passé.

Le sud-est du pays a subi un violent tremblement de terre en février 2023 qui a fait au moins 53'000 morts et dévasté d'Antakya, l'ancienne Antioche.

