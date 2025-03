Donald Trump a signé jeudi un décret visant à 'éliminer' le ministère de l'Education, un projet applaudi par la droite américaine qui a fait des écoles un terrain de lutte contre les idées progressistes.

'Nous allons l'éliminer', a déclaré le président américain peu avant de signer le document à la Maison Blanche. 'Nous allons le fermer et le fermer le plus rapidement possible', a-t-il ajouté.

/ATS