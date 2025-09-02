Trump se dit « très déçu » par Poutine

Le président américain Donald Trump s'est déclaré mardi 'très déçu' par son homologue russe Vladimir Poutine, après que leur rencontre en Alaska n'a abouti à aucun progrès substantiel sur une issue à la guerre en Ukraine.

'Nous avions une super relation', a déclaré Donald Trump lors d'une interview à la radio avec le présentateur Scott Jennings, et d'ajouter: 'Je suis très déçu par le président Poutine. (...) Des milliers de personnes meurent, c'est une guerre qui n'a aucun sens.'

Le président de 79 ans n'a cependant pas précisé si sa déception se traduirait par des conséquences sur la Russie, malgré son ultimatum de deux semaines donné à Moscou et qui doit arriver à échéance plus tard cette semaine.

Il a déclaré en outre ne pas être inquiet d'une potentielle alliance entre la Russie et la Chine, peu après une rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping à Pékin mardi, à la veille d'un défilé militaire géant.

'Je ne suis pas préoccupé du tout', a affirmé Donald Trump.

'Nous avons les forces militaires les plus puissantes au monde, de loin et ils n'utiliseraient jamais leurs forces militaires contre nous. Croyez-moi, ce serait la pire chose qu'il puisse jamais faire', a-t-il ajouté.

/ATS