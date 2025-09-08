Trump se dit « pas content » après l'attaque russe contre l'Ukraine

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il n'était 'pas content' en réaction au plus important bombardement aérien russe jamais effectué sur l'Ukraine. L'attaque a fait cinq morts et a provoqué des incendies dans des bureaux gouvernementaux à Kiev.

'Je ne suis pas content. Je ne suis pas content de la situation dans son ensemble', a insisté M. Trump auprès de journalistes qui l'interrogeaient sur l'attaque survenue dimanche matin, ajoutant: 'Je ne suis pas ravi de ce qui se passe là-bas'.

Il s'était dit un peu plus tôt prêt à lancer une nouvelle phase de sanctions contre la Russie. Entre samedi soir et dimanche matin, la Russie a tiré 810 drones et 13 missiles sur l'Ukraine, dont respectivement 747 et quatre ont été interceptés, selon l'armée de l'air ukrainienne. Il s'agit de l'attaque aérienne la plus importante depuis le début de la guerre.

Plusieurs autres régions ont été touchées. Au total, cinq personnes ont été tuées, dont deux à Kiev, et plus d'une vingtaine de personnes ont été blessées.

/ATS