Trump reçoit le président polonais avec tous les égards

Donald Trump a reçu mercredi avec des égards particuliers le nouveau président polonais Karol Nawrocki, un nationaliste à la rhétorique décliniste très proche de la sienne. Il s'est dit prêt à déployer 'plus' de militaires américains dans le pays.

'Nous n'avons même jamais pensé retirer des militaires de Pologne (...) Nous aiderons la Pologne à se protéger', a encore dit le président américain, assis au côté de son invité dans le Bureau ovale.

'Aujourd'hui, nous avons 10'000 soldats (américains) et cela signale au monde et aussi à la Russie que nous sommes ensemble', a dit Karol Nawrocki.

Il a souligné que la Pologne n'était pas un 'passager clandestin' dans l'Otan, en mettant en avant le niveau de dépenses militaires du pays, dont il a promis qu'elles atteindraient 5% du Produit intérieur brut. Il s'agit du seuil fixé par le président américain pour le budget de défense des membres de l'alliance de défense transatlantique.

Fait rarissime, des avions de combat ont survolé la Maison Blanche sous le regard des deux dirigeants, peu après l'arrivée du chef d'Etat polonais. Ce survol se voulait un hommage à un pilote de l'armée de l'air polonaise ayant trouvé la mort le 28 août lorsque le F-16 qu'il pilotait s'est écrasé pendant les préparatifs d'un show aérien en Pologne.

Karol Nawrocki et Donald Trump s'étaient déjà rencontrés brièvement en mai, pendant que le premier était encore en campagne.

