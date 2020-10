Trump quitte l'hôpital pour regagner la Maison-Blanche

Le président américain Donald Trump est sorti lundi après-midi de l'hôpital, où il était soigné depuis vendredi pour son infection au coronavirus. Il a promis de repartir 'bientôt' en campagne, même si ses médecins ont souligné qu'il n'était pas encore tiré d'affaire.

À son arrivée à la Maison-Blanche, il est monté sur le balcon, a retiré son masque et a levé les pouces. C'est un geste de défi pour un président malade, encore contagieux, qui pendant des mois a affiché son dédain pour ceux qui se couvrent le visage pour se protéger du Covid-19.

Peu auparavant et trois jours après y avoir été admis vendredi dans la foulée de son test positif au Covid-19, le 45e président des Etats-Unis a quitté à pied le centre médical Walter Reed, en banlieue de Washington, par la grande porte dorée, sans répondre aux questions de la presse.

Tandis que des sympathisants l'acclamaient à l'extérieur des grilles, sa voiture l'a ensuite accompagné à son hélicoptère Marine One, qui l'a ramené à la Maison-Blanche, dans une mise en scène savamment orchestrée.

'N'ayez pas peur du Covid-19'

'N'ayez pas peur du Covid-19. Ne le laissez pas dominer votre vie', avait auparavant lancé sur Twitter celui qui est régulièrement accusé de minimiser la pandémie et qui a tenu à annoncer lui-même sa sortie. Il a tenté de se présenter comme revigoré par cette épreuve, et de défendre une fois de plus sa gestion de la crise, critiquée de toutes parts.

'Me sens vraiment bien', 'mieux qu'il y a 20 ans!', a insisté le milliardaire républicain âgé de 74 ans. 'Nous avons développé, sous l'administration Trump, de bons médicaments et de bonnes connaissances'. Le coronavirus a fait 210'000 morts aux Etats-Unis, le plus endeuillé au monde.

Le président sortant, de nouveau très actif sur Twitter après un retrait rare et remarqué ces derniers jours, se montre de plus en plus impatient de donner au moins l'image d'un candidat mobilisé par sa campagne à 29 jours du scrutin présidentiel du 3 novembre face au démocrate Joe Biden.

'Sondages bidon'

'Je retournerai bientôt sur le terrain pour ma campagne', a-t-il prévenu, contestant les 'sondages bidon' qui le donnent constamment battu par l'ancien vice-président de 77 ans.

'Il est de retour', a aussi acquiescé son médecin Sean Conley, 'prudemment optimiste', comme pour confirmer l'idée véhiculée par son entourage d'un 'battant' prêt à vaincre le virus et remonter sur le ring. Pour autant, l'équipe médicale a bien souligné qu'une sortie de l'hôpital n'était pas synonyme d'un retour à la normale.

'Il n'est peut-être pas encore complètement tiré d'affaire' et il bénéficiera à la présidence 'de soins médicaux de classe mondiale 24 heures sur 24', a dit le Dr Conley lors d'une conférence de presse. Il a précisé que les médecins ne seraient pas totalement soulagés avant une semaine.

Il a surtout expliqué que Donald Trump ne pourrait pas retourner sur le terrain avant de ne plus être contagieux, laissant entendre qu'il l'était encore. Il a évoqué un délai moyen de dix jours, mais sans préciser exactement à partir de quand.

Un foyer à la Maison-Blanche

Cela semble donc le priver encore pour un temps de déplacements dans les Etats-clés pour tenter de refaire son retard. En face, Joe Biden, 77 ans, qui a maintenu voire accru son avance dans les intentions de vote après le débat confus de la semaine dernière face à Donald Trump, continue, lui, sa campagne à son rythme.

'J'espère que le président se rétablira rapidement', 'mais la crise sanitaire de notre pays est très, très loin d'être terminée', a dit lundi le candidat démocrate en Floride, l'un des Etats-clés que le président sortant doit à tout prix remporter à nouveau, comme en 2016, pour conserver un espoir de victoire au niveau national.

'Maintenant qu'il a le temps de tweeter des messages de campagne, je vais lui demander ceci: écoutez les scientifiques, soutenez le port du masque', a-t-il ajouté.

Dans l'immédiat, Donald Trump va donc être confiné à la Maison-Blanche, qui ressemble de plus en plus à un foyer virulent du coronavirus. Après le président, sa femme Melania, sa proche conseillère Hope Hicks et plusieurs autres membres de son équipe, c'est Kayleigh McEnany, la porte-parole de Donald Trump, qui a annoncé lundi avoir été testée positive au Covid-19.

/ATS