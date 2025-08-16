Trump qualifie de « productive » sa rencontre avec Poutine

Donald Trump a estimé vendredi que sa rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska avait été 'productive', saluant de 'grands progrès' réalisés. Le président russe a lui qualifié les pourparlers de 'constructifs' et 'respectueux'.

Le président américain a affirmé lors d'une déclaration à la presse, au côté de son homologue russe, qu'ils appelleraient dans la foulée les dirigeants de pays de l'Otan, ainsi que le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky, 'pour leur parler de la rencontre d'aujourd'hui'.

M.Trump a estimé que 'beaucoup de progrès' ont été réalisés lors de ses entretiens vendredi avec son homologue russe Vladimir Poutine sur le conflit en Ukraine, et qu'il reste 'très peu' de points à régler.

'Réunion extrêmement productive'

'Nous avons eu une réunion extrêmement productive, et nous nous sommes mis d'accord sur de nombreux points. Il n'en reste que très peu, certains ne sont pas très importants, mais l'un d'entre eux est probablement le plus important', a-t-il déclaré sans donner de détails. Il a cependant souligné que 'nous n'y sommes pas encore arrivés, mais nous avons de très bonnes chances d'y parvenir'.

Le président russe Vladimir Poutine a, lui, qualifié de 'constructifs' et 'respectueux' ses pourparlers avec le dirigeant américain Donald Trump sur la base militaire Elmendorf-Richardson en Alaska.

'Atmosphère constructive'

'Nos négociations se sont déroulées dans une atmosphère constructive et de respect mutuel', a déclaré M.Poutine, qualifiant aussi ces échanges de 'très approfondis et utiles'.

M.Poutine a dit espérer que 'l'entente' selon lui trouvée vendredi lors de pourparlers en Alaska avec son homologue américain Donald Trump pourra conduire à 'la paix en Ukraine'.

'Nous espérons que l'entente que nous avons conclue (...) ouvrira la voie à la paix en Ukraine', a déclaré M.Poutine, assurant que la Russie est 'sincèrement intéressée à mettre fin' au conflit. Le président russe appelle Kiev et ses alliés européens à ne pas 'créer d'obstacles' aux tentatives pour trouver une issue au conflit en Ukraine.

'Nous partons du principe que Kiev et les capitales européennes prendront tout cela dans un esprit constructif et ne créeront pas d'obstacles ni ne tenteront de saper les progrès escomptés par des provocations ou des intrigues en coulisses', a déclaré M.Poutine.

Pas de réponse aux questions de la presse

Après leur réunion de près de trois heures, le président russe avait parlé en premier devant la presse, contrairement pourtant au protocole traditionnel qui veut que ce soit le dirigeant hôte qui prenne d'abord la parole.

Malgré les questions des journalistes, massés dans une salle aménagée pour l'occasion, le président américain s'est contenté de serrer la main de son homologue russe pour conclure cette conférence de presse.

Acte II à Moscou?

'La prochaine fois à Moscou', a lancé M.Poutine à M.Trump après leur rencontre en Alaska.

