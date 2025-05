Trump exhorte l'Ukraine et la Russie à se rencontrer sans délai

Donald Trump a pressé dimanche l'Ukraine et la Russie de se rencontrer pour négocier sans attendre un cessez-le-feu, Moscou ayant proposé des pourparlers directs et Kiev réclamant une trêve.

'Le président russe (Vladimir) Poutine ne veut pas d'un accord de cessez-le-feu avec l'Ukraine, mais plutôt une rencontre jeudi en Turquie pour négocier une possible fin au bain de sang. L'Ukraine devrait accepter immédiatement', affirme le président américain.

'Cela leur permettra au moins de déterminer si un accord est possible, et s'il ne l'est pas, les dirigeants européens et les Etats-Unis sauront à quoi s'en tenir et pourront agir en conséquence', ajoute Donald Trump sur son réseau Truth social.

'Je commence à douter que l'Ukraine conclue un accord avec Poutine, qui est trop occupé à célébrer la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale', assure-t-il également.

'Nous attendons un cessez-le-feu total et durable, à partir de demain, pour fournir une base nécessaire à la diplomatie', a écrit pour sa part le président ukrainien Volodymyr Zelenski sur X. Et d'ajouter: 'J'attendrai Poutine en Turquie jeudi. Personnellement. J'espère que cette fois, les Russes ne chercheront pas d'excuses'.

