Trump et Poutine ont parlé des guerres en Iran et en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump ont évoqué lundi ...
Photo: KEYSTONE/AP/JULIA DEMAREE NIKHINSON

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump ont évoqué lundi lors d'une conversation téléphonique 'franche et constructive' la guerre en Iran et celle en Ukraine, a annoncé le Kremlin.

'L'accent a été mis sur la situation autour du conflit avec l'Iran et sur les négociations bilatérales en cours avec la participation de représentants des Etats-Unis sur le règlement de la question ukrainienne', a indiqué Iouri Ouchakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, cité par les agences de presse russes.

