Trump estime que « la Russie devrait conclure un accord » avec Kiev

La Russie 'devrait conclure un accord' avec l'Ukraine, a estimé mardi le président américain ...
Trump estime que « la Russie devrait conclure un accord » avec Kiev

Trump estime que

Photo: Keystone/EPA UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SER

La Russie 'devrait conclure un accord' avec l'Ukraine, a estimé mardi le président américain Donald Trump en marge du sommet du G7 à Evian. Il a assuré qu'il allait faire tout son possible pour y parvenir.

Le président américain a en outre indiqué qu'il avait rencontré Volodomyr Zelensky sur place. Interrogé sur une rencontre avec le président ukrainien, il a déclaré avoir eu 'une bonne réunion'. 'Je le rencontrerai plus tard', a-t-il ajouté.

'La Russie devrait conclure un accord. La Russie a perdu un nombre phénoménal de personnes, de même que l'Ukraine' depuis le début du conflit en février 2022, a déclaré Donald Trump en marge du Sommet, à l'issue d'une rencontre bilatérale avec l'émir du Qatar.

Les Etats-Unis étaient jusqu'ici 'focalisés sur l'Iran', a reconnu le dirigeant américain, qui a indiqué vouloir désormais s'occuper de l'Ukraine, non pas pour des questions financières mais en raison du bilan humain.

'La seule raison pour laquelle je m'en mêle, c'est que je n'aime pas voir 25'000 jeunes mourir chaque mois', a-t-il ajouté. 'Chaque mois, 25'000 personnes meurent, des jeunes, ils commencent tout juste à vivre. Ils vont sur ce front et ils se font pulvériser, et l'Ukraine perd aussi beaucoup de monde'.

'Reconnaissez que tout ça est ridicule. Donc oui, je vais faire tout ce que je peux' pour y mettre fin, a affirmé le locataire de la Maison Blanche.

Les chefs d'Etat du G7 ont tenu mardi matin une session de travail consacrée à la guerre en Ukraine en présence de Volodymyr Zelensky, arrivé lundi à Evian. Les alliés occidentaux de Washington membres du G7 espèrent convaincre Donald Trump, jusqu'ici réticent, à afficher son soutien au président ukrainien face à Vladimir Poutine.

/ATS
 

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