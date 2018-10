Trump en campagne-marathon à l'approche des élections de mi-mandat

Le président américain Donald Trump va multiplier les déplacements dans les derniers jours de la campagne électorale des 'midterms'. Il tente ainsi de faire basculer les votes en faveur des républicains dans les Etats où le scrutin est annoncé serré.

Entre mercredi prochain, le 31 octobre, et le jour du scrutin, le 6 novembre, Donald Trump va se rendre dans huit Etats - Floride, Missouri, Virginie de l'Ouest, Indiana, Montana, Ohio, Géorgie et Tennessee -, ont précisé des représentants de la Maison Blanche.

Le président américain, qui se déplaçait en Caroline du Nord vendredi et se rend samedi dans l'Illinois, se démène pour empêcher les démocrates de conquérir la majorité à la Chambre des représentants, voire au Sénat où les républicains disposent d'une courte majorité.

D'après les représentants de la Maison Blanche, l'objectif de Trump est de se rendre dans les Etats où la course électorale est serrée et où il peut faire la différence. 'Aucun républicain, aucun substitut, personne ne peut mieux faire bouger les choses que le président Trump', a déclaré à Reuters le directeur politique de la Maison blanche, Bill Stepien.

Si le Parti démocrate semble en mesure d'obtenir la majorité à la Chambre des représentants, les derniers sondages laissent à penser, selon certains analystes, que le Parti républicain pourrait tout aussi bien en garder le contrôle.

Les Républicains paraissent surtout en mesure de conserver leur majorité au Sénat, et croient de plus en plus à la possibilité d'obtenir des sièges supplémentaires - ils disposent actuellement de 51 sièges contre 49.

/ATS