Trump dit qu'il n'a pas vu la vidéo montrant les Obama en singes

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi qu'il n'avait pas vu l'extrait montrant ...
Trump dit qu'il n'a pas vu la vidéo montrant les Obama en singes

Trump dit qu'il n'a pas vu la vidéo montrant les Obama en singes

Photo: KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW / POOL

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi qu'il n'avait pas vu l'extrait montrant les Obama en singes dans une vidéo publiée sur son réseau social Truth Social. Face au tollé, la vidéo a été retirée du compte personnel du milliardaire après douze heures.

'Je n'ai regardé que la première partie [...] et je n'ai pas vu l'ensemble', a-t-il affirmé à des journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One. 'Personne ne savait ce qu'il y avait à la fin', a-t-il également assuré.

La Maison-Blanche a plaidé 'l'erreur' d'un 'employé' après la diffusion de la vidéo raciste. Sa porte-parole, Karoline Leavitt, avait dans un premier temps dénoncé une 'fausse indignation' et attaqué les médias qui en faisaient état, sans parler d'erreur.

Mais face à la révolte suscitée par ces images du premier président noir des Etats-Unis et de son épouse en primates, jusque dans le parti républicain, la Maison-Blanche a changé de réponse.

/ATS
 

Actualités suivantes

Affaire Epstein: Jack Lang visés par une enquête pour blanchiment

Affaire Epstein: Jack Lang visés par une enquête pour blanchiment

Monde    Actualisé le 07.02.2026 - 00:48

L'Iran et les Etats-Unis vont « poursuivre les négociations »

L'Iran et les Etats-Unis vont « poursuivre les négociations »

Monde    Actualisé le 06.02.2026 - 16:13

Pakistan: une explosion fait 30 morts et plus de 130 blessés

Pakistan: une explosion fait 30 morts et plus de 130 blessés

Monde    Actualisé le 06.02.2026 - 15:36

Vers une reconnaissance de la sortie de l'Argentine de l'OMS

Vers une reconnaissance de la sortie de l'Argentine de l'OMS

Monde    Actualisé le 06.02.2026 - 12:19

Articles les plus lus

Vers une reconnaissance de la sortie de l'Argentine de l'OMS

Vers une reconnaissance de la sortie de l'Argentine de l'OMS

Monde    Actualisé le 06.02.2026 - 12:19

Pakistan: une explosion fait 30 morts et plus de 130 blessés

Pakistan: une explosion fait 30 morts et plus de 130 blessés

Monde    Actualisé le 06.02.2026 - 15:36

Washington dit que New Start ne pouvait être légalement étendu

Washington dit que New Start ne pouvait être légalement étendu

Monde    Actualisé le 06.02.2026 - 15:38

L'Iran et les Etats-Unis vont « poursuivre les négociations »

L'Iran et les Etats-Unis vont « poursuivre les négociations »

Monde    Actualisé le 06.02.2026 - 16:13