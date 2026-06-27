Trump dévoile un nouveau passeport américain avec sa photographie

Le président américain Donald Trump a dévoilé vendredi l'image d'un nouveau passeport américain en édition limitée sur lequel figure son portrait. Le document a été édité à l'occasion du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis.

'Le nouveau passeport des Etats-Unis qui dit 'Bienvenue, mais soyez sages', a écrit Donald Trump dans un message publié sur son réseau social Truth Social.

L'image montre le président américain au regard noir, appuyé sur son bureau avec sa signature et derrière le texte de la Déclaration d'indépendance. Elle semble s'inspirer d'un portrait réalisé par le photographe de la Maison-Blanche Daniel Torok.

Culte de la personnalité

Sur la deuxième page, on retrouve un tableau représentant la signature de la Déclaration d'indépendance en 1776, accompagné de la phrase 'Etats-Unis d'Amérique 250'. La Maison-Blanche a également publié cette image avec la légende 'passeport patriote'.

Aucun président américain en poste n'a jamais figuré sur les passeports. Cette annonce s'inscrit dans une série de décisions visant à apposer l'empreinte de Donald Trump sur de nombreux bâtiments ou symboles des Etats-Unis, suscitant des accusations de culte de la personnalité.

La signature de Donald Trump va également figurer sur les futurs billets de banque américains, une première pour un président des Etats-Unis en exercice.

/ATS