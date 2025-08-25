Trump dénonce une « purge » en Corée du Sud

Donald Trump s'en est pris soudainement lundi à la Corée du Sud. Il a estimé que ce pays était ...
Trump dénonce une « purge » en Corée du Sud

Trump dénonce une

Photo: KEYSTONE/EPA/YONHAP

Donald Trump s'en est pris soudainement lundi à la Corée du Sud. Il a estimé que ce pays était en proie à une 'purge', quelques heures avant de recevoir le président Lee Jae-myung à la Maison Blanche.

'Que se passe-t-il en Corée du Sud?', a-t-il écrit tout en majuscules sur son réseau Truth Social. 'On dirait une purge ou une révolution. Nous ne pouvons pas faire des affaires dans le pays dans ces conditions', a ajouté le président américain, sans préciser explicitement à quoi son attaque faisait référence.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le président polonais refuse de prolonger les aides aux ukrainiens

Le président polonais refuse de prolonger les aides aux ukrainiens

Monde    Actualisé le 25.08.2025 - 15:47

Le chercheur français Vinatier devant le tribunal pour « espionnage »

Le chercheur français Vinatier devant le tribunal pour « espionnage »

Monde    Actualisé le 25.08.2025 - 13:03

SpaceX annule un vol-test de sa mégafusée Starship

SpaceX annule un vol-test de sa mégafusée Starship

Monde    Actualisé le 25.08.2025 - 03:07

Le Premier ministre canadien Mark Carney en visite à Kiev

Le Premier ministre canadien Mark Carney en visite à Kiev

Monde    Actualisé le 24.08.2025 - 09:43

Articles les plus lus

L'OEA appelle à plus de soutien à Haïti miné par les gangs

L'OEA appelle à plus de soutien à Haïti miné par les gangs

Monde    Actualisé le 24.08.2025 - 03:05

Le Premier ministre canadien Mark Carney en visite à Kiev

Le Premier ministre canadien Mark Carney en visite à Kiev

Monde    Actualisé le 24.08.2025 - 09:43

SpaceX annule un vol-test de sa mégafusée Starship

SpaceX annule un vol-test de sa mégafusée Starship

Monde    Actualisé le 25.08.2025 - 03:07

Le chercheur français Vinatier devant le tribunal pour « espionnage »

Le chercheur français Vinatier devant le tribunal pour « espionnage »

Monde    Actualisé le 25.08.2025 - 13:03

L'OEA appelle à plus de soutien à Haïti miné par les gangs

L'OEA appelle à plus de soutien à Haïti miné par les gangs

Monde    Actualisé le 24.08.2025 - 03:05

Pyongyang teste deux « nouveaux » missiles de défense aérienne

Pyongyang teste deux « nouveaux » missiles de défense aérienne

Monde    Actualisé le 24.08.2025 - 04:17

Le Premier ministre canadien Mark Carney en visite à Kiev

Le Premier ministre canadien Mark Carney en visite à Kiev

Monde    Actualisé le 24.08.2025 - 09:43

SpaceX annule un vol-test de sa mégafusée Starship

SpaceX annule un vol-test de sa mégafusée Starship

Monde    Actualisé le 25.08.2025 - 03:07

Espagne: la fin des incendies « se rapproche » (Protection civile)

Espagne: la fin des incendies « se rapproche » (Protection civile)

Monde    Actualisé le 23.08.2025 - 11:39

Portugal: un pompier meurt en combattant un incendie

Portugal: un pompier meurt en combattant un incendie

Monde    Actualisé le 23.08.2025 - 19:09

L'OEA appelle à plus de soutien à Haïti miné par les gangs

L'OEA appelle à plus de soutien à Haïti miné par les gangs

Monde    Actualisé le 24.08.2025 - 03:05

Pyongyang teste deux « nouveaux » missiles de défense aérienne

Pyongyang teste deux « nouveaux » missiles de défense aérienne

Monde    Actualisé le 24.08.2025 - 04:17