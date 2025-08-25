Trump dénonce une « purge » en Corée du Sud

Donald Trump s'en est pris soudainement lundi à la Corée du Sud. Il a estimé que ce pays était en proie à une 'purge', quelques heures avant de recevoir le président Lee Jae-myung à la Maison Blanche.

'Que se passe-t-il en Corée du Sud?', a-t-il écrit tout en majuscules sur son réseau Truth Social. 'On dirait une purge ou une révolution. Nous ne pouvons pas faire des affaires dans le pays dans ces conditions', a ajouté le président américain, sans préciser explicitement à quoi son attaque faisait référence.

/ATS