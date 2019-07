Trump attaque May, tempête diplomatique entre Washington et Londres

Le président américain Donald Trump s'en est pris lundi avec une extrême virulence à la Première ministre britannique sortante Theresa May. Cette salve intervient après la publication dans la presse de câbles diplomatiques le mettant en cause.

A Londres, le gouvernement recherchait le ou les responsables ayant permis la publication par le Mail on Sunday de rapports confidentiels transmis par Kim Darroch, ambassadeur britannique à Washington. Il y qualifiait le locataire de la Maison Blanche d''instable' et d''incompétent'.

Visiblement furieux du soutien apporté par Mme May à M. Darroch, le milliardaire républicain a pris la dirigeante britannique pour cible, se réjouissant ouvertement, et de façon fort peu diplomatique, de son prochain départ.

'Je suis très critique de la façon dont le Royaume-Uni et la Première ministre Theresa May ont géré le Brexit', a-t-il tweeté, la désignant comme responsable de la 'pagaille' actuelle.

'Je lui ai dit comment il fallait procéder mais elle a décidé de faire différemment', a-t-il ajouté, avant de s'en prendre dans la foulée à Kim Darroch. 'Je ne connais pas l'ambassadeur, mais il n'est ni aimé ni bien vu aux Etats-Unis. Nous n'aurons plus de contacts avec lui'.

'Plein soutien' de Londres

La réponse de Downing Street n'a pas tardé: 'Sir Kim Darroch a toujours le plein soutien de la Première ministre', a assuré un porte-parole. Les câbles rédigés par le diplomate, dont certains remontent à 2017, n'étaient pas destinés à être révélés au public.

Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête. Objectif: trouver l'origine de ces fuites mais aussi comprendre leur motivation, à deux semaines de la désignation d'un nouveau chef de gouvernement au Royaume-Uni.

Mme May a condamné des fuites 'totalement inacceptables' mais souligné, via son porte-parole, avoir 'une totale confiance' en Kim Darroch sans partager toutefois l'image de l'administration américaine dépeinte dans les câbles diplomatiques.

'Nous devons découvrir comment cela a pu se produire, au moins pour redonner confiance à nos équipes à travers le monde afin qu'elles continuent à nous donner des évaluations sincères', a déclaré le chef de la diplomatie britannique Jeremy Hunt.

'Son travail d'ambassadeur'

Ces fuites ne sont 'pas professionnelles, pas éthiques et pas patriotiques' parce qu'elles peuvent 'conduire à causer du tort à la relation' avec les Etats-Unis, a jugé sur la BBC le ministre du Commerce international Liam Fox. Pour l'europhobe et populiste Nigel Farage, à la tête du Parti du Brexit, 'le plus tôt' Kim Darroch sera parti, 'le mieux ce sera'.

Si Jeremy Hunt a apporté son soutien au diplomate britannique basé à Washington, il a souligné que ses opinions ne concernaient que lui. 'L'ambassadeur faisait son travail d'ambassadeur, à savoir donner des rapports francs et des opinions personnelles sur ce qui se passe dans le pays où il travaille, pas les opinions du gouvernement britannique, pas les miennes.'

'Nous continuons de penser que l'administration américaine sous le président Trump est à la fois très efficace et le meilleur ami possible du Royaume-Uni sur la scène internationale', a poursuivi M. Hunt, qui fait campagne pour devenir le prochain Premier ministre britannique.

Accord commercial avec les Etats-Unis

Après l'échec de Theresa May à mettre en oeuvre le Brexit, le Parti conservateur doit se choisir un nouveau dirigeant et chef de gouvernement, dont le nom sera connu le 23 juillet. Il lui incombera la mission du divorce avec l'Union européenne mais aussi l'instauration de futures relations commerciales.

Et les yeux des deux candidats en lice, Boris Johnson et Jeremy Hunt, sont rivés sur les Etats-Unis. Le mois dernier, lors de sa visite d'Etat au Royaume-Uni, le président américain avait fait miroiter un accord commercial 'extraordinaire' avec Londres après le Brexit.

Liam Fox, en déplacement cette semaine aux Etats-Unis, s'est voulu rassurant en estimant que ces fuites n'empêchaient pas de 'préparer le terrain' pour un futur accord.

Visiblement désireux de bien marquer son mécontentement vis-à-vis de Mme May, M. Trump a, dans son tweet lundi, dit combien il avait apprécié sa 'merveilleuse visite d'Etat' au Rouyaume-Uni en juin, en prenant soin de préciser qu'il avait 'surtout été impressionné' par la reine.

/ATS