Trump annonce des coupes au sein du bureau de renseignement

Donald Trump a annoncé mercredi avoir demandé à Bill Pulte, futur coordinateur par intérim ...
Trump annonce des coupes au sein du bureau de renseignement

Trump annonce des coupes au sein du bureau de renseignement

Photo: KEYSTONE/AP/Mark Schiefelbein

Donald Trump a annoncé mercredi avoir demandé à Bill Pulte, futur coordinateur par intérim des agences de renseignement américaines, de mener des coupes au sein de son bureau. Les fonctionnaires seront 'renvoyés dans leurs agences d'origine'.

'Je lui ai demandé de procéder immédiatement à la réduction nécessaire de la taille du bureau, en renvoyant des fonctionnaires dans leurs agences d'origine', a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

La nomination de Bill Pulte, sans expérience dans le monde du renseignement, à un poste qui chapeaute des agences comme la CIA, a ulcéré les démocrates et provoqué des réserves chez certains républicains.

Donald Trump a aussi affirmé qu'il était en train de chercher un 'candidat permanent' avec 'de l'expérience en matière de sécurité nationale' pour ce poste de directeur du renseignement, comme l'exige la loi.

/ATS
 

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