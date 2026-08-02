Trump annonce de nouveaux pourparlers avec l'Iran à partir de lundi

Donald Trump a annoncé que de nouvelles négociations avec l'Iran débuteraient lundi, après ...
Trump annonce de nouveaux pourparlers avec l'Iran à partir de lundi

Trump annonce de nouveaux pourparlers avec l'Iran à partir de lundi

Photo: KEYSTONE/AP/Jacquelyn Martin

Donald Trump a annoncé que de nouvelles négociations avec l'Iran débuteraient lundi, après avoir affirmé retenir une attaque avec Israël contre la République islamique à condition qu'un accord soit rapidement conclu.

'Bien sûr qu'ils ne veulent pas être attaqués. Ils connaissaient l'ampleur de cette attaque, car ils la voyaient prendre forme (...) Ce que l'on fait maintenant, c'est parler avec eux sous la forme d'une négociation.

Cela commence demain après-midi (lundi)', a affirmé le président américain dimanche à bord de son avion Air Force One.

/ATS
 

Actualités suivantes

Lula se dit « en pleine forme » et candidat pour un 4e mandat

Lula se dit « en pleine forme » et candidat pour un 4e mandat

Monde    Actualisé le 02.08.2026 - 22:47

Ceuta: 72 morts après l'afflux massif de migrants vers l'enclave

Ceuta: 72 morts après l'afflux massif de migrants vers l'enclave

Monde    Actualisé le 02.08.2026 - 22:41

L'explosion d'un engin artisanal à Moscou fait 3 morts

L'explosion d'un engin artisanal à Moscou fait 3 morts

Monde    Actualisé le 01.08.2026 - 22:59

Plus de 100'000 personnes à la marche des fiertés de Hambourg

Plus de 100'000 personnes à la marche des fiertés de Hambourg

Monde    Actualisé le 01.08.2026 - 16:47

Articles les plus lus

Une dizaine de soldats tués au Niger dans une attaque de Boko Haram

Une dizaine de soldats tués au Niger dans une attaque de Boko Haram

Monde    Actualisé le 01.08.2026 - 11:17

Plus de 100'000 personnes à la marche des fiertés de Hambourg

Plus de 100'000 personnes à la marche des fiertés de Hambourg

Monde    Actualisé le 01.08.2026 - 16:47

L'explosion d'un engin artisanal à Moscou fait 3 morts

L'explosion d'un engin artisanal à Moscou fait 3 morts

Monde    Actualisé le 01.08.2026 - 22:59

Ceuta: 72 morts après l'afflux massif de migrants vers l'enclave

Ceuta: 72 morts après l'afflux massif de migrants vers l'enclave

Monde    Actualisé le 02.08.2026 - 22:41

Une dizaine de soldats tués au Niger dans une attaque de Boko Haram

Une dizaine de soldats tués au Niger dans une attaque de Boko Haram

Monde    Actualisé le 01.08.2026 - 11:17

Plus de 100'000 personnes à la marche des fiertés de Hambourg

Plus de 100'000 personnes à la marche des fiertés de Hambourg

Monde    Actualisé le 01.08.2026 - 16:47

Un feu menace une station balnéaire prisée en Grèce

Un feu menace une station balnéaire prisée en Grèce

Monde    Actualisé le 01.08.2026 - 18:55

L'explosion d'un engin artisanal à Moscou fait 3 morts

L'explosion d'un engin artisanal à Moscou fait 3 morts

Monde    Actualisé le 01.08.2026 - 22:59