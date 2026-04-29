Trump affirme que les Etats-Unis ont « vaincu militairement » l'Iran

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi, lors d'un banquet à la Maison-Blanche ...
Trump affirme que les Etats-Unis ont « vaincu militairement » l'Iran

Trump affirme que les Etats-Unis ont

Photo: KEYSTONE/AP/Alex Brandon

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi, lors d'un banquet à la Maison-Blanche en présence du roi d'Angleterre Charles III, que les Etats-Unis avaient 'vaincu militairement' l'Iran.

'Nous avons vaincu militairement cet adversaire particulier et nous ne laisserons jamais cet adversaire [...] posséder une arme nucléaire', a déclaré au sujet de l'Iran le président américain lors de l'ouverture du banquet, affirmant que, sur ce point, 'Charles est encore plus d'accord avec moi que je ne le suis'.

Deux mois après avoir été lancé, le conflit s'enlise. Les négociations pour y mettre fin piétinent, alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur depuis trois semaines. En attendant, Téhéran exerce un quasi-blocage de la navigation au détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures, tandis que Washington a mis en place un blocus des ports iraniens.

La marine américaine a déployé trois de ses porte-avions dans la région, une première depuis plus de vingt ans.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les extrêmes climatiques augmentent en Europe

Les extrêmes climatiques augmentent en Europe

Monde    Actualisé le 29.04.2026 - 04:49

Le Parlement échoue encore à élire le président du Kosovo

Le Parlement échoue encore à élire le président du Kosovo

Monde    Actualisé le 29.04.2026 - 01:08

L'ex-directeur du FBI Comey accusé d'avoir menacé la vie de Trump

L'ex-directeur du FBI Comey accusé d'avoir menacé la vie de Trump

Monde    Actualisé le 28.04.2026 - 23:59

Affaire Epstein - Starmer échappe à une enquête parlementaire

Affaire Epstein - Starmer échappe à une enquête parlementaire

Monde    Actualisé le 28.04.2026 - 20:23

Articles les plus lus

Affaire Epstein - Starmer échappe à une enquête parlementaire

Affaire Epstein - Starmer échappe à une enquête parlementaire

Monde    Actualisé le 28.04.2026 - 20:23

Trump loue la relation entre les USA et le Royaume-Uni

Trump loue la relation entre les USA et le Royaume-Uni

Monde    Actualisé le 28.04.2026 - 22:19

L'ex-directeur du FBI Comey accusé d'avoir menacé la vie de Trump

L'ex-directeur du FBI Comey accusé d'avoir menacé la vie de Trump

Monde    Actualisé le 28.04.2026 - 23:59

Le Parlement échoue encore à élire le président du Kosovo

Le Parlement échoue encore à élire le président du Kosovo

Monde    Actualisé le 29.04.2026 - 01:08

La présidente du CICR arrivée en Iran pour une visite officielle

La présidente du CICR arrivée en Iran pour une visite officielle

Monde    Actualisé le 28.04.2026 - 15:21

Affaire Epstein - Starmer échappe à une enquête parlementaire

Affaire Epstein - Starmer échappe à une enquête parlementaire

Monde    Actualisé le 28.04.2026 - 20:23

Trump loue la relation entre les USA et le Royaume-Uni

Trump loue la relation entre les USA et le Royaume-Uni

Monde    Actualisé le 28.04.2026 - 22:19

L'ex-directeur du FBI Comey accusé d'avoir menacé la vie de Trump

L'ex-directeur du FBI Comey accusé d'avoir menacé la vie de Trump

Monde    Actualisé le 28.04.2026 - 23:59