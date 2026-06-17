Trump a signé l'accord avec l'Iran (responsable américain)

Donald Trump a signé mercredi un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a déclaré un responsable américain à l'AFP, après qu'Axios a rapporté que la signature avait eu lieu lors d'un dîner avec Emmanuel Macron.

'Je peux confirmer la signature', a déclaré le responsable, interrogé sur l'information selon laquelle le président américain aurait personnellement signé un exemplaire de l'accord lors d'un dîner avec le président français, au château de Versailles, à l'issue du sommet du G7.

L'Iran a confirmé à son tour jeudi avoir signé avec les Etats-Unis l'accord mettant fin à la guerre au Moyen-Orient, comme annoncé plus tôt par le président américain Donald Trump.

'Le texte du protocole d'accord d'Islamabad a été finalisé par la signature des présidents. Il est désormais temps de mettre à l'épreuve la mise en oeuvre de cet accord', a déclaré le porte-parole du ministère, Esmaïl Baghaï, cité par l'agence Irna.

Il a ajouté que cette signature avait été faite électroniquement et qu'une cérémonie de signature 'n'a pas vraiment sa place'.

/ATS