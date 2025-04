Trois morts et plus de 30 blessés dans des frappes russes à Kharkiv

Trois personnes ont été tuées et plus de 30 autres blessées dans des frappes russes de drones dans la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé des responsables ukrainiens dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les corps de trois personnes ont été retrouvées dans les décombres de bâtiments résidentiels et de bureaux dans l'un des districts de Kharkiv, ont indiqué dans un communiqué les services d'urgence ukrainiens.

Trente-deux personnes, dont un enfant, ont également été blessées dans ces frappes attribuées à des drones russes jeudi soir qui ont provoqué des incendies dans cette zone d'habitations et de bureaux.

Cinq autres personnes ont été blessées dans les régions ukrainiennes de Dnipro, Zaporijjia et Kiev selon les autorités locales qui accusent également Moscou.

/ATS