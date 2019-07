Trois explosions à Kaboul, au moins cinq morts

Au moins sept personnes ont été tuées et 21 blessées jeudi matin à Kaboul. Trois explosions se sont produites, a-t-on appris auprès de responsables. La violence s'intensifie ces dernières semaines avant la prochaine présidentielle.

Un kamikaze à moto s'est fait exploser contre un bus du ministère des Mines et du Pétrole vers 08h10 (05h40 en Suisse) dans l'est de la ville, a déclaré Nasrat Rahimi, le porte-parole du ministère de l'Intérieur. 'Il y a des femmes et des enfants parmi les victimes', a-t-il poursuivi, ajoutant que deux autres explosions, dont l'une attribuée à une voiture piégée, s'étaient produites peu après.

Sept personnes sont mortes et 21 ont été blessées, a déclaré M. Rahimi, sans préciser s'il s'agissait du bilan pour les trois attaques ou pour la première seulement. Dans un premier temps, le porte-parole du ministère de l'Intérieur avait fait état de cinq morts et de dix blessés pour le seul attentat-suicide, précisant que ce bilan pourrait évoluer.

Le porte-parole du ministère de la Santé Wahidullah Mayar a également indiqué que sept personnes - dont cinq femmes et un enfant - avaient été tuées et 21 blessées mardi à Kaboul.

Les talibans ont revendiqué la troisième explosion, selon eux l'oeuvre d'un de leurs kamikazes qui s'est fait sauter contre un convoi de forces étrangères, d'après leur porte-parole Zabiullah Mujahid. Ils ont toutefois affirmé n'avoir rien à voir avec les deux premières attaques.

Mercredi, un soldat croate avait été tué et deux autres blessés quand un kamikaze taliban s'était fait exploser dans Kaboul contre le véhicule blindé dans lequel ils circulaient.

Campagne électorale

La violence s'est intensifiée ces dernières semaines en Afghanistan, alors que se profile l'élection présidentielle, prévue le 28 septembre. La campagne électorale doit officiellement démarrer dimanche.

Les précédents scrutins avaient été marqués par des attentats sanglants, les talibans et d'autres groupes extrémistes s'efforçant de déstabiliser la fragile démocratie afghane.

Les États-Unis mènent depuis des mois des pourparlers avec les talibans pour tenter de parvenir à un accord de paix après bientôt 18 ans de guerre. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo s'est fixé comme objectif d'y parvenir d'ici au 1er septembre.

Malgré ces discussions, les forces afghanes et les talibans continuent de s'affronter quotidiennement et de s'infliger mutuellement de lourdes pertes. Mais les affrontements ont également tué ou blessé des dizaines de civils.

Jeudi, une voiture a sauté sur une mine artisanale dans le Nangarhar (Est), faisant neuf morts, dont six femmes et 3 enfants, a déclaré Attaullah Khogyani, le porte-parole du gouvernement de cette province instable.

/ATS