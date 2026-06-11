Températures records en Antarctique à l'orée de l'hiver austral

La péninsule Antarctique a connu début juin des températures records, jusqu'à 20 degrés au-dessus des normales de saison à l'orée de l'hiver austral, avec des fontes de glace et des pluies atypiques, selon météorologues et climatologues.

Selon divers scientifiques interrogés par l'AFP, le changement climatique influe, mais les spécificités du climat antarctique et de ses fortes variations de températures requièrent davantage de données pour une image exacte.

Un record local pour juin, 15,4°C, a été relevé entre le 5 et le 6 juin à Esperanza, base scientifique argentine sur la péninsule de la Trinité, à l'extrémité nord de la péninsule antarctique, face à la pointe sud du continent américain, a indiqué à l'AFP Jose Luis Stella, météorologue spécialiste du climat au Service météo national argentin.

Le précédent record pour un mois de juin à Esperanza était de 13,3°C en 1998, souligne-t-il. Et la moyenne des maximales en juin s'y établit à -6,2°C.

Même si l'ensemble de l'Argentine 'a connu un début de mois de juin anormalement chaud', la péninsule antarctique a enregistré des valeurs 'jusqu'à 20°C au-dessus de la normale', résume-t-il. 'Des records ont été battus, des températures très inhabituelles pour la saison'.

Aux mêmes dates, la base Marambio, autre station argentine en Antarctique, a enregistré 11,8°C, et la base San Martin 9,4°C, alors que, pour la saison, les moyennes y sont respectivement de -10,7 °C et -5,6 °C.

Sans neige

A Esperanza, 'les maximales quotidiennes sont restées au-dessus de 0°C de façon ininterrompue durant les 21 derniers jours', a précisé Raul Cordero, climatologue de l'université de Groningue. En conséquence, 'de vastes zones à l'extrême nord du continent blanc sont dépourvues de neige'.

Selon lui, 'l'événement n'est pas isolé, mais confirme une tendance', et à moins de 'stopper le réchauffement climatique, ce type d'événements continuera de se produire avec une fréquence de plus en plus élevée'.

Le climatologue polaire Thomas Caton Harrison, du British Antarctic Survey, considère qu''il existe des indices fiables que le changement climatique exerce une influence, mais l'effet est complexe dans cette région'.

Aussi, 'étant donné que l'Antarctique connaît de fortes fluctuations de température, il faut recueillir une grande quantité de données sur de nombreuses années pour avoir une compréhension globale', a-t-il tempéré auprès de l'AFP.

Jose Luis Stella nuance lui aussi: si 'la tendance est à la hausse des températures' en Antarctique argentine, le récent phénomène 'ne répond pas forcément' au changement climatique.

/ATS