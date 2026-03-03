Téhéran réfute « toute guerre régionale » contre ses voisins

L'Iran dénonce de nouvelles attaques contre plusieurs hôpitaux. Les Etats-Unis et Israël 'n'ont aucune limite', 'aucun respect' pour le droit international et les droits humains, a affirmé mardi son ambassadeur à l'ONU à Genève. Et de réfuter toute 'guerre régionale'.

'La guerre a été imposée à la nation iranienne', a dit Ali Bahreini aux correspondants accrédités à l'ONU à Genève (ACANU). 'Personne ne devrait s'attendre à ce que l'Iran montre de la retenue' après avoir été attaqué, a-t-il ajouté. 'La responsabilité devrait être mise sur les Etats-Unis et l'Iran'.

'Nous continuerons notre défense jusqu'à ce que cette agression s'arrête', a encore dit l'ambassadeur. Il demande à nouveau à la communauté internationale d'oeuvrer pour mettre un terme aux violences.

L'ambassadeur a aussi insisté sur les liens avec les pays de la région. 'Nous n'avons aucun problème avec nos voisins', a-t-il précisé, expliquant les attaques contre Oman et d'autres Etats parce que des bases opérationnelles américaines s'y trouvent. 'C'est une mesure inévitable pour défendre notre pays', parlant de cibles légitimes.

Revenant sur les pourparlers, dont une série a encore eu lieu jeudi dernier à Cologny (GE), M. Bahreini s'étonne à nouveau que les Etats-Unis aient frappé alors que les discussions avançaient. 'Nous doutons de l'utilité de négociations actuellement', a-t-il également dit, répétant les déclarations du chef de la diplomatie Abbas Araghchi et démentant tout contact avec le président américain Donald Trump.

Et l'ambassadeur de demander des garanties sur l'absence de nouvelles offensives militaires avant tout nouveau dialogue indirect. 'Nous étions venus aux négociations de bonne foi et avec des initiatives', a-t-il également affirmé. Des discussions techniques auraient dû ensuite avoir lieu lundi à Vienne, avant une nouvelle série de pourparlers.

