Taïwan se met à l'abri à l'approche du typhon Bavi

Plus de 14'000 personnes ont fui leur maison à Taïwan et de nombreux commerces ont fermé leur ...
Taïwan se met à l'abri à l'approche du typhon Bavi

Taïwan se met à l'abri à l'approche du typhon Bavi

Photo: KEYSTONE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Plus de 14'000 personnes ont fui leur maison à Taïwan et de nombreux commerces ont fermé leur porte à l'approche du typhon Bavi. L'ouragan doit frapper l'île samedi avec des rafales de vent pouvant avoisiner les 180 km/h.

Dans la ville portuaire de Keelung, les rues désertes sont déjà frappées par des vents violents et de fortes pluies. La zone devrait être l'une des plus impactées de l'île, où plus de 27'000 personnes sont privées d'électricité.

'Tout le monde a peur des intempéries et reste chez soi. Je suis sortie uniquement parce que j'ai des commandes', explique à l'AFP la propriétaire d'un restaurant, qui se fait appeler Tsai. 'Certaines personnes doivent travailler et n'ont rien à manger. Donc, je dois quand même leur livrer de la nourriture', ajoute-t-elle.

Après avoir frappé Guam et les Mariannes du Nord lundi comme super-typhon, Bavi a été rétrogradé au rang de typhon. Samedi, ses vents maximaux soutenus ont ralenti à 144 km/h, avec des rafales avoisinant les 180 km/h, a indiqué l'administration centrale de la météorologie de Taïwan (CWA), précisant que la tempête perdait en intensité.

Quinze morts aux Philippines

L'institution anticipe tout de même 'des pluies extrêmement torrentielles' dans le nord de l'île et des 'vagues dangereuses' pouvant atteindre 10 mètres. 'La période où l'impact sera le plus fort devrait s'étendre de midi jusqu'à la fin de l'après-midi', souligne Jason Cheng, prévisionniste à CWA.

Bavi, qui devait initialement être le plus gros typhon à menacer Taïwan depuis 30 ans, a vu son rayon de vents violents se réduire à 350 kilomètres, a-t-il précisé.

Au Japon, plus de 18'000 foyers et installations ont été privés d'électricité sur l'île d'Okinawa et des dizaines de vols ont été annulés. Aux Philippines, deux glissements de terrain déclenchés par les fortes pluies ont tué au moins 15 personnes sur l'île de Mindanao, ont annoncé vendredi les autorités. Des dizaines de ports sont toujours fermés sur l'archipel.

Le typhon doit toucher la Chine dimanche matin. Des 'pluies exceptionnellement abondantes' sont prévues dans les provinces du Zhejiang et du Fujian (sud-est), selon la chaîne de télévision d'État CCTV.

/ATS
 

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