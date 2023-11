Syrie: neuf civils dont six enfants tués par un bombardement de l'armée

Neuf civils parmi lesquels six enfants qui récoltaient des olives dans la province d'Idleb (nord-ouest de la Syrie) ont été tués samedi par un bombardement de l'armée dans cette région, dernier grand bastion rebelle du pays, a indiqué une ONG.

'Un bombardement terrestre des forces du régime' a touché le groupe 'pendant qu'il cueillait des olives dans le village de Qoqfin', dans la région montagneuse de Jabal al-Zawiya, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Neuf civils 'incluant une femme et six enfants' ont été tués et d'autres blessés, certains grièvement, a ajouté l'OSDH, basé au Royaume-Uni mais qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.

Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ancienne branche locale d'Al-Qaïda) contrôle des pans entiers de la province d'Idleb et des parties des provinces voisines d'Alep, de Hama et de Lattaquié. Le HTS est considéré comme un groupe terroriste par Damas, ainsi que par les Etats-Unis et les Nations unies.

Affrontements dans la zone

Selon l'OSDH, des bombardements et des affrontements étaient en cours dans la zone avant que le groupe ne soit touché samedi. Le HTS a lourdement bombardé le territoire voisin contrôlé par le régime du président Bachar al-Assad après la frappe mortelle.

Déclenchée en 2011 après la répression de manifestations antigouvernementales, la guerre en Syrie a fait plus d'un demi-million de morts et déplacé des millions de personnes. Un cessez-le-feu négocié par la Russie et la Turquie a été décrété à Idleb après une offensive du régime en mars 2020, mais il est régulièrement violé.

/ATS