Syrie: Assad assure n'avoir pas fui de manière « préméditée »

Le président syrien renversé, Bachar al-Assad, a assuré lundi ne pas avoir fui de manière préméditée Damas, le jour de la prise de la capitale par les rebelles, affirmant que Moscou avait demandé son évacuation, dans sa première déclaration depuis sa fuite de Damas.

'Mon départ de Syrie n'était pas planifié et n'a pas non plus eu lieu durant les dernières heures de la bataille, contrairement à certaines allégations', a déclaré Bachar al-Assad dans un communiqué sur la chaîne Telegram de la présidence. 'Moscou a exigé (..) une évacuation immédiate vers la Russie le dimanche 8 décembre au soir', a ajouté M. Assad, affirmant que la Syrie était désormais 'aux mains des terroristes'.

/ATS