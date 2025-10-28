Suspect du meurtre de Kirk autorisé à comparaître en tenue normale

Un juge américain a autorisé lundi le meurtrier présumé de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk à comparaître en tenue normale, plutôt qu'en uniforme de détenu, pour le reste de sa procédure judiciaire. Cette affaire est massivement suivie aux Etats-Unis.

Tyler Robinson, 22 ans, risque la peine de mort pour avoir assassiné le porte-voix de la jeunesse pro-Trump le 10 septembre, lors d'un débat en plein air sur un campus universitaire de l'Utah (ouest).

Ses avocats arguaient que le fait de comparaître en uniforme de détenu risquait d'influencer les futurs jurés de son procès à venir.

'Le droit de M. Robinson à la présomption d'innocence l'emporte sur le léger inconvénient de permettre une tenue civile et M. Robinson devra être habillé comme quelqu'un de présumé innocent', a déclaré le juge en charge de l'affaire, en rendant sa décision.

'L'affaire a généré une attention publique et médiatique extraordinaire', a-t-il expliqué. 'Des images de M. Robinson en tenue de détenu sont susceptibles de circuler largement et d'influencer les jurés potentiels'.

'Haine' dénoncée

Le juge a refusé en revanche qu'il comparaisse sans menottes. Il devra être entravé lors de ses apparitions au tribunal, mais la presse ne pourra pas diffuser des photographes ou vidéos de lui avec des menottes, pour respecter sa présomption d'innocence.

Le suspect, qui n'a pas encore indiqué s'il plaidait coupable ou non, doit comparaître en personne devant le tribunal pour la première fois lors de sa prochaine audience, fixée au 16 janvier. Lundi, il a assisté à l'audience en visioconférence depuis sa prison.

Selon l'enquête, M. Robinson a assassiné Charlie Kirk, car il ne supportait pas la 'haine' qu'il véhiculait. Elevé par des parents républicains et mormons, le jeune homme a confessé le meurtre dans des SMS à la personne transgenre avec qui il était en colocation et entretenait une relation amoureuse.

'J'en avais marre de sa haine. Il y a une certaine haine avec laquelle on ne peut pas négocier', a-t-il écrit.

Figure controversée aux Etats-Unis, Charlie Kirk était un chrétien nationaliste de 31 ans, qui a largement contribué à la désinformation sur l'élection présidentielle de 2020, dont le résultat est toujours contesté par Donald Trump. Il se posait en farouche défenseur de la famille traditionnelle et était très critique de la communauté LGBT.

