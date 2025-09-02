Soudan: plus d'un millier de morts dans un glissement de terrain

Un important glissement de terrain dans la région soudanaise du Darfour (ouest) a tué plus ...
Photo: KEYSTONE/EPA MAXAR TECHNOLOGIES/MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT

Un important glissement de terrain dans la région soudanaise du Darfour (ouest) a tué plus d'un millier de personnes, a annoncé lundi soir un groupe armé contrôlant la zone. Tous les habitants du village de Tarasin, à l'exception d'un, seraient morts.

Un glissement de terrain 'massif et dévastateur' a frappé le village dimanche, a rapporté le Mouvement/Armée de libération du Soudan dans un communiqué. Ce groupe armé a ajouté que 'des informations préliminaires pointent vers la mort de tous les habitants du village, dont on estime le nombre à plus d'un millier d'individus', à l'exception d'une personne, précise-t-il.

L'éboulement 'a complètement détruit' la zone située dans les monts Marra, de même source. Le groupe armé a lancé un appel à l'aide à l'ONU et autres organisations humanitaires pour être en mesure de récupérer les corps des personnes décédées.

Une guerre civile meurtrière, maintenant dans sa troisième année, a plongé le Soudan dans une grave crise humanitaire. L'état de famine a été déclaré dans plusieurs parties du Darfour.

