Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a averti lundi que ...
Soudan: l'ONU s'alarme contre des « atrocités » à motivation ethnique

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a averti lundi que la ville d'El-Facher en guerre, était dans une 'situation extrêmement précaire', avec un risque croissant de 'violations et d'atrocités motivées par des raisons ethniques'.

'Le risque de violations et d'atrocités à grande échelle motivées par des raisons ethniques à El-Facher augmente chaque jour', a déclaré M. Türk dans un communiqué, appelant à 'une action urgente et concrète (...) pour garantir la protection des civils à El-Facher, situé à l'ouest du Soudan, et un passage sûr pour ceux qui tentent de rejoindre un lieu relativement sûr'.

