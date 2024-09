Soudan/faim: l'ONU veut éviter des centaines de milliers de décès

L'ONU est encore plus inquiète de la famine au Soudan. Environ 1,5 million de personnes sont affectées ou menacées. Sans une assistance, 'des centaines de milliers (d'entre elles) pourraient décéder', a dit mardi une responsable du Programme alimentaire mondial (PAM).

'Nous sauvons des milliers de personnes chaque jour', a affirmé à la presse à Genève depuis la région la porte-parole de l'agence onusienne au Soudan. Environ 180'000 déplacés dans un camp du Darfour, exposés à la famine, reçoivent actuellement de la nourriture.

Des centaines de milliers de personnes reçoivent également une assistance alimentaire dans plusieurs autres régions du pays confronté à une guerre entre l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Depuis la réouverture du couloir d'Adré, depuis le Tchad, des chargements pour plus de 250'000 personnes ont été acheminés au Darfour, dont une aide urgente à plus de 100'000 personnes dans les territoires menacés de famine.

Plus de 35 millions de personnes sont désormais en insécurité alimentaire en raison des violences, ajoute l'agence onusienne. Elle demande aux dirigeants mondiaux d'attribuer à ce 'désastre humanitaire' l'attention qu'il requiert.

La guerre a fait des dizaines de milliers de victimes. Plus de 12 millions de personnes ont fui leur habitation, dont plus de 10 millions à l'intérieur du pays.

/ATS