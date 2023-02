Somalie: l'ONU veut une investigation indépendante après des heurts

L'ONU demande des investigations indépendantes après des affrontements entre forces de sécurité et des tribus qui ont fait au moins 20 victimes. Le Haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk s'est dit mardi à Genève 'inquiet'.

Les heurts ont débuté dimanche à Las Anod. Outre les tués, près de 120 personnes auraient été blessées, dont des enfants, alors que les violences se poursuivraient.

M. Türk déplore de 'possibles exécutions illégales', un mois après des affrontements qui avaient abouti au déplacement d'au moins 20'000 personnes à Laas Canood. Selon lui, les investigations doivent être 'crédibles' et les responsables poursuivis.

Las Anod se trouve dans les régions de Sool et Sanaag revendiquées par le Somaliland et le Puntland. Quelques heures avant les affrontements, des chefs coutumiers du territoire de Sool avaient publié une déclaration s'engageant à soutenir 'l'unité et l'intégrité de la République fédérale de Somalie'.

Ils avaient appelé les autorités du Somaliland à retirer leurs forces de la région. Le ministre de l'Intérieur du Somaliland, Mohamed Kahin Ahmed, a lui accusé des milices alliées aux chefs coutumiers d'avoir attaqué des sites militaires.

/ATS