Sociétés chinoises sanctionnées pour des drones utilisés en Ukraine

Les Etats-Unis ont sanctionné des entreprises chinoises liées à la production de drones utilisés par la Russie en Ukraine. Elles 'développent et produisent directement des systèmes complets d'armement en partenariat avec des sociétés russes', selon le trésor américain.

Selon le porte-parole du département américain d'Etat, Matthew Miller, 'c'est la première fois que nous constatons qu'une entreprise chinoise a fabriqué elle-même une arme qui a ensuite été utilisée sur le champ de bataille [en Ukraine] par la Russie'.

Les sanctions concernent trois entreprises, deux en Chine et une en Russie, et un citoyen russe, pour leur implication dans le développement et la fabrication d'un drone d'attaque à longue portée.

Ce drone est conçu par des experts basés en Chine et fabriqué dans des usines chinoises, en collaboration avec des entreprises de défense russes, a précisé jeudi le département du trésor.

Les sociétés visées sont Xiamen Limbach Aircraft Engine Co, Redlepus Vector Industry Shenzhen Co et Limited Liability Company Trading House Vector.

/ATS