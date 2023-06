Six millions d'hectares brûlés depuis janvier

Six millions d'hectares de forêt ont brûlé depuis janvier au Canada, une superficie 18 fois supérieure à la moyenne des dix dernières années, selon le gouvernement. Il a lancé lundi un appel à la prudence face à la dégradation de la qualité de l'air dans tout le pays.

'Les Canadiens sont confrontés à des répercussions sans précédent des feux de forêt et le plus préoccupant est que le pic de la saison ne sera probablement atteint que dans plusieurs semaines', a déclaré Jean-Yves Duclos, le ministre de la Santé lors d'une conférence de presse. 'Cela a une incidence réelle sur notre santé physique et mentale', a-t-il ajouté.

Au total, 423 feux sont actifs dans le pays dont la moitié est hors de contrôle et cela concerne l'est comme l'ouest, a-t-il encore précisé. Plus de 100'000 personnes ont été déplacées cette année par ces feux de forêt. 'Peu importe où vous vivez au Canada, vous pouvez être incommodé par la fumée', a renchéri Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

Températures bien au-dessus

Cette dernière a mis en garde contre les nombreux polluants et notamment les particules fines présentes dans la fumée, qui représentent la plus grande menace pour la santé. Dans les zones très touchées par les fumées des feux, les autorités ont ouvert des centres où l'air est filtré et recommande de limiter les sorties et de porter un masque à l'extérieur.

Une nouvelle vague de chaleur va affecter une partie de l'est du Canada et notamment le Québec à partir de mardi. Des températures bien au-dessus de la normale sont attendues notamment dans des secteurs particulièrement affectés par les feux de forêt.

Le Canada, qui de par sa situation géographique se réchauffe plus vite que le reste de la planète, est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le changement climatique.

/ATS