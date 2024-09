Shanghaï frappée par son deuxième typhon en moins d'une semaine

La mégapole chinoise de Shanghaï a été frappée vendredi par un deuxième typhon en moins d'une semaine, qui a conduit à l'évacuation de plus de 100'000 personnes. Certains quartiers ont été inondés.

Le typhon Pulasan a touché terre dans la nuit de jeudi à vendredi, avec une vitesse de vent maximale de 83 km/h, a rapporté l'agence de presse gouvernementale Xinhua.

Quelque 112'000 personnes ont été évacuées et certains services de transport, comme les ferrys ou les trains, ont été suspendus, toujours selon l'agence d'Etat.

Deux stations météorologiques ont enregistré plus de 300 millimètres de précipitations en l'espace de six heures, soit les plus importantes dans leurs districts respectifs depuis la mise en place des relevés, relève Xinhua.

Affaiblissement prévu

Des vidéos publiées vendredi sur les réseaux sociaux montrent des habitants pataugeant dans l'eau jusqu'au mollet, bien qu'aucun dégât important ni aucune victime n'aient été signalés jusqu'à présent.

Sur l'une de ces vidéos, publiée par la radiotélévision publique locale Shanghai Media Group, on aperçoit des policiers en gilet pare-balles poussant une voiture immobilisée dans l'eau d'un quartier, tandis qu'un conducteur de scooter vêtu d'un poncho tente de traverser un carrefour inondé.

De nombreuses zones qui étaient inondées plus tôt dans la matinée, ont été nettoyées vers 11 heures locales (03H00 GMT), a constaté un journaliste de l'AFP.

La tempête 'devrait progressivement s'affaiblir en se déplaçant vers l'intérieur des terres', a précisé Xinhua, bien que des averses aient continué à s'abattre vendredi matin sur Shanghai.

Après la tempête Bebinca

Le typhon Pulasan survient quelques jours après que Bebinca, la tempête la plus violente à avoir frappé la mégalopole depuis 1949, a causé d'importants dégâts lundi.

Bebinca a déraciné plus de 1800 arbres et privé d'électricité 30.000 foyers. Les autorités avaient évacué 414'000 personnes à Shanghai en prévision de la tempête.

/ATS