Sept ans après le mariage gay, mobilisation contre la PMA en France

Sept ans après les mobilisations monstres en France contre le mariage gay, les opposants à l'ouverture de la procréation médicale assistée (PMA) à toutes les femmes défilent dimanche à Paris. Ils demandent le retrait du texte débattu par les députés.

Les organisateurs, réunis au sein d'un collectif d'une vingtaine d'associations, ont donné rendez-vous à 13h00 près du Sénat, où une commission spéciale doit se pencher à partir du 15 octobre sur le projet de loi bioéthique qui comprend cette mesure.

'Liberté, égalité, paternité', 'Tous nés d'un père et d'une mère voilà l'égalité', 'Privés de papa, de quel droit ?' Les slogans préparés sur les banderoles combattront la 'PMA sans père', mot d'ordre martelé par les opposants à une extension de la procréation médicalement assistée aux lesbiennes et aux femmes célibataires.

Le cortège sera-t-il aussi fourni que lors des manifestations contre la loi établissant le mariage homosexuel en 2012-2013, qui avaient vu jusqu'à 340'000 personnes dans les rues selon la police - jusqu'à 1,4 million selon les organisateurs?

'Le déroulement et l'ambiance de la manifestation sont aussi importants que son ampleur', a répondu la présidente du mouvement catholique conservateur la Manif pour tous Ludovine de la Rochère, en pointe de la mobilisation il y a sept ans.

Grosse mobilisation

Son mouvement, ainsi que les autres poids lourd du collectif, telles que les Associations familiales catholiques (AFC), ont en tous cas battu le rappel des troupes, avec plus de trois millions de tracts distribués, des murs tapissés d'affiches depuis des semaines, deux trains spéciaux affrétés et plus d'une centaine de cars complets dans toute la France.

'Ce ne sera pas ridicule. Ce sera sans doute comparable aux chiffres de la première manifestation de 2012, autour de 100'000 personnes', a pronostiqué Pascale Morinière, présidente des AFC.

Pour Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop, 'il est difficile d'anticiper ce qui va se passer (...) mais l'opinion est beaucoup moins crispée sur la PMA que sur le mariage'.

Selon le dernier sondage de l'institut en septembre, une très large majorité de Français soutient l'ouverture de la PMA aux femmes seules (68%) et aux lesbiennes (65%), un 'niveau record'.

Le contexte politique a aussi changé: 'en 2013, descendre dans la rue, c'était aussi pour dire non à François Hollande et une politique jugée antifamille', rappelle M. Dabi. Depuis, le clivage gauche-droite s'est 'affadi' souligne le politologue.

