Séismes au Venezuela: 164 morts et 1000 blessés
Les deux séismes qui se sont succédé jeudi soir au Venezuela ont fait au moins 164 morts et ...
RTN
Photo: KEYSTONE/AP/Ariana Cubillos
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