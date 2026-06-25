Séismes au Venezuela: 164 morts et 1000 blessés

Les deux séismes qui se sont succédé jeudi soir au Venezuela ont fait au moins 164 morts et ...
Séismes au Venezuela: 164 morts et 1000 blessés

Séismes au Venezuela: 164 morts et 1000 blessés

Photo: KEYSTONE/AP/Ariana Cubillos

Les deux séismes qui se sont succédé jeudi soir au Venezuela ont fait au moins 164 morts et près d'un millier deblessés. Les autorités ont actualisé leur premier bilan qui faisait état d'au moins 32 morts et 700 blessés.

/ATS
 

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