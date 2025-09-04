Séisme en Afghanistan: plus de 2200 morts, selon un nouveau bilan

Plus de 2200 personnes ont péri dans le séisme de magnitude 6 qui a frappé dimanche soir l'est de l'Afghanistan, d'après un bilan actualisé jeudi par le gouvernement taliban. Le tremblement de terre a aussi fait plus de 3600 blessés.

Hamdullah Fitrat, porte-parole adjoint du gouvernement, a déclaré dans un communiqué que 2205 personnes sont mortes et 3640 ont été blessées dans la seule province de Kounar. Il a précisé que les opérations de secours se poursuivaient.

Un précédent bilan faisait état de près de 1500 morts et plus de 3500 blessés. Ce tremblement de terre est l'un des plus meurtriers de l'histoire récente de l'Afghanistan.

/ATS