Séisme de magnitude 6,9 au large des Philippines: 5 morts

Photo: KEYSTONE/AP

Cinq personnes ont été tuées dans un tremblement de terre de magnitude 6,9 qui a frappé le centre des Philippines mardi soir, a indiqué la police locale mercredi matin.

'Nous avons cinq décès confirmés', a déclaré à l'AFP l'officier de police Felipe Cabague de la municipalité de San Remigio, ajoutant qu'il n'avait pas de détails immédiats sur l'identité des victimes.

Le tremblement de terre a frappé au nord de l'île de Cebu à 21h59 (14h59 en Suisse) mardi, endommageant des bâtiments et des routes et provoquant des coupures de courant.

/ATS
 

