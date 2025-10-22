Russie: Trump va annoncer un « renforcement majeur » des sanctions

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a assuré mercredi que Washington allait ...
Photo: KEYSTONE/AP/Evan Vucci

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a assuré mercredi que Washington allait annoncer une nouvelle série de sanctions contre Moscou au lendemain du report d'une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Budapest au sujet de la guerre en Ukraine.

'Nous allons annoncer, soit en fin de journée après la clôture (de Wall Street, NDLR) soit demain matin tôt, un renforcement majeur des sanctions à l'encontre de la Russie', a déclaré M. Bessent devant la presse à la Maison Blanche.

