Royaume-Uni: prison ferme pour deux hommes ayant volé un WC en or

Deux hommes ont été condamnés vendredi par la justice britannique à des peines d'emprisonnement pour le vol de WC en or massif, une oeuvre d'art dérobée en 2019 dans un château en Angleterre.

James Sheen, 40 ans, et Michael Jones, 39 ans, ont été respectivement condamnés par le tribunal d'Oxford à quatre ans et vingt-sept mois d'emprisonnement pour avoir volé la sculpture baptisée 'America' de l'artiste Maurizio Cattelan, et avoir organisé la vente de l'or constituant cette oeuvre.

Considéré comme le cerveau du groupe, James Sheen avait plaidé coupable de ce vol en avril 2024. Le tribunal a indiqué qu'il purgeait déjà une peine de dix-neuf ans d'emprisonnement pour une série d'autre vols, dont le cambriolage d'un musée et des attaques de distributeurs automatiques de billets.

Michael Jones travaillait pour Sheen depuis 2018 et était son 'bras droit', avait-il expliqué lors d'une audience.

Ces WC en or 18 carats - avec siège, cuvette et chasse d'eau fonctionnels -, avaient une valeur estimée à 4,8 millions de livres (5,7 millions d'euros).

Ils ont été démontés par le gang de cambrioleurs.

L'oeuvre n'a pas été retrouvée. Selon le parquet, elle a probablement été fondue. L'or a certainement été vendu peu de temps après le vol.

Le 19 mai, un troisième homme, Frederick Sines dit Fred Doe, 37 ans, avait été condamné à une peine d'emprisonnement de 21 mois avec sursis par le même tribunal. Il avait été décrit comme un 'intermédiaire' au rôle limité.

Les toilettes 'America' étaient la pièce phare de l'exposition consacrée en septembre 2019 à l'iconoclaste Maurizio Cattelan au palais de Blenheim, une demeure du XVIIIe siècle dans l'Oxfordshire, classée au patrimoine mondial de l'Unesco et où est né Winston Churchill.

Elles avaient été exposées pour la première fois au musée Guggenheim de New York, où elles avaient été utilisées par quelque 100.000 personnes entre septembre 2016 et l'été 2017.

/ATS