Royaume-Uni: Le prince Andrew renonce à son titre royal

Le prince Andrew, empêtré dans des scandales, principalement celui de ses relations avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, a annoncé vendredi soir renoncer à son titre royal. Il a toutefois 'nié catégoriquement' les accusations contre lui.

'Après avoir discuté avec le roi (Charles III, son frère, ndlr) et ma famille, nous avons conclu que les accusations continuelles à mon encontre nuisaient au travail de Sa Majesté et de la famille royale. J'ai décidé, comme je l'ai toujours fait, de donner la priorité à mon devoir envers ma famille et mon pays', selon un communiqué du prince.

'Je n'utiliserai plus mon titre ni les honneurs qui lui sont conférés', poursuit le prince, qui s'était déjà retiré de la vie publique il y a cinq ans sous la pression du scandale.

/ATS