« Rien » ne suggère une attaque terroriste à Sydney

La police australienne a annoncé avoir identifié l'auteur de l'attaque meurtrière samedi dans un centre commercial de Sydney, un homme de 40 ans atteint d'une maladie mentale. 'Rien' ne suggère un éventuel motif terroriste, selon elle.

Le commissaire adjoint de la police de Nouvelle-Galles du Sud, Anthony Cooke, a déclaré que l'homme était connu des forces de l'ordre et que 'rien' n'indique une 'motivation particulière, une idéologie ou autre' à son acte, qui a fait six morts et plusieurs blessés, dont un bébé de neuf mois.

/ATS