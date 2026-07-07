Réchauffement, El Niño: risques accrus pour le Pacifique sud-ouest

Le Pacifique sud-ouest fait face à des 'risques accrus' en raison du réchauffement des océans ...
Réchauffement, El Niño: risques accrus pour le Pacifique sud-ouest

Réchauffement, El Niño: risques accrus pour le Pacifique sud-ouest

Photo: KEYSTONE/NASA

Le Pacifique sud-ouest fait face à des 'risques accrus' en raison du réchauffement des océans, des vagues de chaleur marines et de la montée des eaux, avertit l'agence climatique de l'ONU. Entre 1999 et 2025, les eaux se sont élevées de 3,7 mm par an dans la région.

'La région a connu sa deuxième année la plus chaude jamais enregistrée (après 2024), marquée par des phénomènes météorologiques extrêmes qui ont causé des perturbations généralisées, des dommages économiques et des pertes humaines', déplore mardi l'Organisation météorologique mondiale (OMM) dans son rapport annuel.

2025 a néanmoins été la pire année sans El Niño en matière de vagues de chaleur, souligne l'OMM, s'inquiétant d'un retour en puissance de ce phénomène en 2026. Dans son rapport, l'agence cite notamment des eaux plus chaudes et plus acides, nocives pour l'activité et les écosystèmes, et une montée du niveau de la mer qui menace les habitants des côtes et les pays insulaires de basse altitude.

Entre 1999 et 2025, les eaux se sont élevées de 3,7 millimètres en moyenne par an dans la région.

Par ailleurs, 'on estime que la couverture de glace tropicale restante en Papouasie (Indonésie) ne représentait plus qu'environ 2% de la superficie de glace observée en 1988' et 'le dernier glacier tropical de la région devrait disparaître d'ici à la fin de l'année 2026 ou au début de l'année 2027', s'alarme l'agence.

/ATS
 

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