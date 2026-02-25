Rachida Dati va se consacrer exclusivement aux municipales à Paris

La ministre de la Culture Rachida Dati a annoncé mercredi qu'elle avait remis sa démission du gouvernement au président Emmanuel Macron pour 'mener le combat de sa vie' aux élections municipales à Paris. Cette annonce tombe deux semaines et demi avant le premier tour.

'Je vais changer Paris et la vie des Parisiens', a promis sur BFMTV la candidate de la droite à la mairie de la capitale, précisant avoir remis 'ce matin sa démission au Président de la République'.

'Le chef de l'Etat l'a remerciée pour l'action utile qu'elle a déployée au service des Français ces deux dernières années et lui a adressé tous ses encouragements dans le combat qu'elle mène', a fait savoir l'Elysée dans un communiqué.

