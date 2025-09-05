RDC: l'ONU accuse le M23 de crimes contre l'humanité

Toutes les parties au conflit dans l'est de la RDC ont perpétré des actes équivalant à des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, selon l'ONU. Celle-ci met notamment en cause le groupe M23 qui a accepté cette semaine d'être accompagné par l'Appel de Genève.

Dans un rapport vendredi à Genève, la mission d'établissement des faits du Haut-Commissariat aux droits de l'homme insiste sur la 'gravité et la nature très répandue des violations et abus perpétrés par toutes les parties'. Dans une évaluation intermédiaire en juin, elle ne parlait que de possibles crimes de guerre du M23, désormais accusé de crimes contre l'humanité.

Jeudi soir, le directeur général de l'Appel de Genève Alain Délétroz avait dit que ce groupe armé, qui contrôle Goma dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a accepté un protocole d'accord avec l'ONG. Pour la première fois, ses responsables vont être encadrés sur le droit international humanitaire (DIH). Outre le M23, l'armée congolaise et ses milices affiliées sont épinglées dans le rapport.

