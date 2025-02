RDC: des dizaines d'ONG demandent une investigation internationale

Plus de 70 ONG internationales et nationales demandent une investigation internationale sur les exactions dans l'Est de la RDC. Ce scénario figure dans un projet de résolution qui doit être discuté vendredi par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève.

Dans une lettre datée de mardi aux 47 Etats membres de cet organe et relayée jeudi, les ONG, dont Human Rights Watch (HRW) et Amnesty International (AI), exigent de ceux-ci qu'ils 'soutiennent les efforts pour poursuivre les responsables'. Elles souhaitent que l'investigation porte sur toutes les parties depuis la résurgence des rebelles du M23 en 2021.

Ce groupe soutenu par le Rwanda a pris la semaine dernière Goma et a continué à avancer. Mercredi, l'ONU avait parlé de plus de 2900 victimes. Elle appelle à garantir une assistance humanitaire, alors que l'accès à Goma reste difficile.

Le projet de résolution condamne les violations du droit international. Il prévoit une mission d'établissement des faits sur les exactions depuis janvier 2022 qui rendrait un rapport dans environ six mois.

/ATS