Pyongyang dit avoir déployé des « moyens spéciaux » contre Séoul

La Corée du Nord a déployé des 'moyens spéciaux' contre son voisin du Sud, où sont stationnés environ 28'500 soldats américains, selon le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, cité dimanche par les médias d'État. Aucune précision n'a été donnée sur ces 'moyens spéciaux'.

Les soldats américains et sud-coréens ont mené le mois dernier un exercice militaire conjoint avec leur allié japonais. La Corée du Nord dénonce régulièrement ces exercices qu'elle considère comme des répétitions en vue d'une invasion, tandis que les alliés insistent sur leur caractère défensif.

'L'alliance nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Sud progresse rapidement et ils mènent divers types d'exercices pour mettre en oeuvre des scénarios dangereux', a déclaré Kim Jong-un dans un discours prononcé samedi à l'occasion de l'ouverture d'une exposition d'armes à Pyongyang, relayé par l'agence de presse officielle KCNA.

'De bons souvenirs' de Trump

'A mesure que l'armée américaine renforce son arsenal dans la région sud-coréenne, nos préoccupations stratégiques concernant cette région s'intensifient également et nous avons donc affecté nos moyens spéciaux aux cibles principales', a-t-il dit, ajoutant qu'il 'surveillait de près' les développements militaires de l'autre côté de la frontière. 'L'ennemi [...] devra s'inquiéter de l'évolution de son environnement sécuritaire', a-t-il lancé.

Les photographies publiées par l'agence KCNA montrent Kim Jong-un passant devant des armes, dont un missile, entouré de généraux nord-coréens dans un centre d'exposition couvert.

Le mois dernier, le dirigeant nord-coréen a affirmé avoir 'de bons souvenirs' du président américain Donald Trump et être ouvert à de futures discussions avec Washington, à condition de pouvoir conserver son arsenal nucléaire.

Il avait rencontré Donald Trump à trois reprises lors de sommets très médiatisés au cours du premier mandat de ce dernier (2017-2021), avant que les négociations n'échouent à Hanoï en 2019 sur les concessions que Pyongyang était prêt à faire concernant ses armes atomiques.

Depuis l'échec du sommet de 2019, la Corée du Nord a répété à plusieurs reprises qu'elle ne renoncerait jamais à ses armes atomiques et s'est déclarée puissance nucléaire 'irréversible'.

/ATS