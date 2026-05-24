Puissantes explosions à Kiev, visée par des missiles balistiques

De puissantes explosions ont retenti dimanche à l'aube à Kiev, selon une journaliste de l'AFP sur place, après une alerte déclenchée par les autorités de la capitale en raison d'une attaque 'massive' de missiles balistiques russes.

'La capitale est la cible d'une attaque massive de missiles balistiques. De nouveaux tirs sont possibles. Restez dans les abris!', a écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymour Tkatchenko.

Au moins quatre endroits de la ville ont été touchés, dont des immeubles résidentiels, a-t-il ajouté.

Des journalistes de l'AFP dans la capitale ukrainienne ont vu des dizaines de personnes s'abriter dans une station de métro du centre-ville, où les explosions font trembler les immeubles.

Une alerte aérienne a été déclenchée dans toute l'Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait mis en garde samedi contre une potentielle frappe russe d'ampleur avec utilisation possible du récent missile hypersonique de portée intermédiaire Orechnik, déployé l'an dernier au Bélarus.

Moscou en a fait usage à deux reprises depuis le début de son invasion à pleine échelle de l'Ukraine déclenchée en février 2022: en novembre 2024 contre une usine militaire et en janvier 2026 contre une usine aéronautique de l'ouest de l'Ukraine, près des frontières de l'Otan.

Le président russe Vladimir Poutine avait promis une réponse militaire après une frappe de drones ukrainiens sur des bâtiments éducatifs de Starobilsk en territoire ukrainien occupé par Moscou dans la nuit de jeudi à vendredi, qui a fait au moins 18 morts et plus de 40 blessés.

Kiev a démenti avoir visé des cibles civiles et a affirmé avoir frappé une unité russe de drones stationnée dans la région.

/ATS