Procès de Marine Le Pen: la décision sera rendue le 7 juillet

La décision dans le procès en appel de Marine Le Pen et du RN sera rendue le 7 juillet à 13h30 ...
Procès de Marine Le Pen: la décision sera rendue le 7 juillet

Procès de Marine Le Pen: la décision sera rendue le 7 juillet

Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

La décision dans le procès en appel de Marine Le Pen sera rendue le 7 juillet, a indiqué mercredi la présidente de la cour. La cheffe de file de l'extrême droite, contre laquelle le parquet a requis 5 ans d'inéligibilité, joue une 4e candidature à la présidentielle.

'Plus (la décision était rendue) tôt, mieux je me portais', a glissé Marine Le Pen à quelques journalistes à l'issue de l'audience.

Quelques minutes plus tôt, l'un de ses avocats, Me Rodolphe Bosselut, avait prévenu la cour d'appel de Paris: 'La voilà à l'orée d'une élection primordiale pour le pays. (...) Mais cette élection présidentielle rend l'arrêt que vous aurez à rendre vertigineux'.

En première instance, Marine Le Pen avait notamment été condamnée à deux ans de port de bracelet électronique et cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, qui l'empêche à ce stade d'être candidate à l'Élysée.

/ATS
 

Actualités suivantes

ONU: Washington veut réexaminer la présence dans les villes chères

ONU: Washington veut réexaminer la présence dans les villes chères

Monde    Actualisé le 11.02.2026 - 18:44

Le plan d'Israël accélérera la « dépossession des Palestiniens »

Le plan d'Israël accélérera la « dépossession des Palestiniens »

Monde    Actualisé le 11.02.2026 - 18:01

Les démocrates accusent Pam Bondi d'« étouffer » l'affaire Epstein

Les démocrates accusent Pam Bondi d'« étouffer » l'affaire Epstein

Monde    Actualisé le 11.02.2026 - 17:36

L'Otan lance une mission pour renforcer la sécurité dans l'Arctique

L'Otan lance une mission pour renforcer la sécurité dans l'Arctique

Monde    Actualisé le 11.02.2026 - 16:49

Articles les plus lus

Le Conseil de l'Europe lève l'immunité de Thorbjorn Jagland

Le Conseil de l'Europe lève l'immunité de Thorbjorn Jagland

Monde    Actualisé le 11.02.2026 - 11:53

La tempête Nils débarque sur la France

La tempête Nils débarque sur la France

Monde    Actualisé le 11.02.2026 - 12:15

L'Otan lance une mission pour renforcer la sécurité dans l'Arctique

L'Otan lance une mission pour renforcer la sécurité dans l'Arctique

Monde    Actualisé le 11.02.2026 - 16:49

Les démocrates accusent Pam Bondi d'« étouffer » l'affaire Epstein

Les démocrates accusent Pam Bondi d'« étouffer » l'affaire Epstein

Monde    Actualisé le 11.02.2026 - 17:36

Anvers: onze interpellations et 7 kilos de pilules d'ecstasy saisis

Anvers: onze interpellations et 7 kilos de pilules d'ecstasy saisis

Monde    Actualisé le 11.02.2026 - 11:25

Le Conseil de l'Europe lève l'immunité de Thorbjorn Jagland

Le Conseil de l'Europe lève l'immunité de Thorbjorn Jagland

Monde    Actualisé le 11.02.2026 - 11:53

La tempête Nils débarque sur la France

La tempête Nils débarque sur la France

Monde    Actualisé le 11.02.2026 - 12:15

Canada: neuf tués lors d'une fusillade dans et autour d'une école

Canada: neuf tués lors d'une fusillade dans et autour d'une école

Monde    Actualisé le 11.02.2026 - 12:31